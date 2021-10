Stiri pe aceeasi tema

- Asistent medical: Ce va doriți acum?Pacienta: O alta viața!O dorința pentru care doctorii depun tot efortul. De mai bine de 7 zile, aceasta batrana de 79 de ani nu poate sa respire singura. Este convinsa insa ca vaccinul ar fi fost o mai buna gura de oxigen decat cel pe care il primește acum, printr-un…

- Situația disperata din Romania se reflecta in imaginile surprinse in orice spital, in aceasta perioada. Cele mai recente poze aparute in spațiul public infațișeaza atmosfera mortuara de la Spitalul Universitar din Capitala, acolo unde cadavrele bolnavilor Covid-19 stau inșirate in saci pe holuri, caci…

- Imagini dramatice surprinse la morga Spitalului Universitar din Bucuresti. Mortii de Covid nu mai au loc in frigidere, iar zona este plina de cadavre puse in saci. 45 de decese pe zi sunt inregistrate la Spitalul Universitar de Urgența București, atat de COVID, cat și non-COVID. Drept pentru care a…

- Morga spitalului Universitar din Bucuresti este depasita de numarul celor decedati in urma infectarii cu COVID-19, astfel incat corpurile acestora sunt inghesuite pe holuri, pentru ca nu mai au loc in frigiderele mortuare.

- Romania nu a ajuns la apogeul celui de-al patrulea val al pandemiei, dar situația epidemiologica din țara este deja critica. Consilierul pe sanatate Nelu Tataru a declarat ca octombrie va fi cea mai grea luna, intrucat in spitale nu mai sunt locuri pentru bolnavii de COVID-19.

- Premierul Citu spune ca majoritatea covarsitoare a celor care astazi se imbolnavesc si ajung in spital sunt nevacinati.Prim ministrul Florin Citu a primit astazi, la ora 11.00, doza de rapel booster impotriva Covid 19, la Centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central…

- In plin val patru al pandemiei, managerul Institutului Marius Nasta din București, Beatrice Mahler, anunta ca au fost inregistrate foarte multe decese, iar morga este dimensionata pentru un numar mai mic de decese, transmite Digi24.Nu mai sunt locuri la morga Institutului Marius Nasta din București,…

- In spitalele din țara mai sunt libere doar 16 paturi de terapie intensiva pentru bolnavii cu COVID-19, dintre care șase sunt in Capitala. Conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista, marți, 1.131 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. Un numar de 990…