- Activista pentru mediu Greta Thunberg a intalnit-o pe Malala Yousafzai, laureata cu Premiul Nobel pentru Pace in 2014, in timpul unei vizite la Universitatea Oxford, scrie BBC potrivit news.ro.Greta Thunberg, 17 ani, a facut o vizita la Lady Margaret Hall unde s-a intalnit, marti, cu activista…

- Tanara militanta suedeza pentru mediu Greta Thunberg si miscarea sa 'Fridays For Future' au fost propuse pentru Premiul Nobel pentru Pace 2020 de catre doi deputati suedezi, au anuntat joi acestia din urma, transmite AFP potrivit Agerpres. ''Greta Thunberg este o militanta pentru clima si principalul…

- Activista pentru mediu Greta Thunberg si miscarea sa, ''Fridays For Future'', au fost propuse pentru Premiul Nobel pentru Pace 2020 de catre doi deputati suedezi. „Greta Thunberg este o militanta pentru clima si principalul motiv pentru care merita Nobelul pentru pace este ca, in pofida varstei sale,…

- Tanara militanta suedeza pentru mediu Greta Thunberg si miscarea sa ''Fridays For Future'' au fost propuse pentru Premiul Nobel pentru Pace 2020 de catre doi deputati suedezi, au anuntat joi acestia din urma, transmite AFP. ''Greta Thunberg este o militanta pentru…

- Activista suedeza Greta Thunberg spune ca, desi multe voci au etichetat 2019 drept anul in care oamenii au devenit mai constienti de amenintarea pe care o presupune incalzirea globala, intelegerea fenomenului se afla inca ''abia la inceput'', informeaza DPA. "Am auzit multe voci spunand…

- Greta Thunberg, activista suedeza pentru mediu in varsta de doar 16 ani, a fost desemnata de catre revista Time drept „Omul Anului” („Person of the Year”), informeaza CNN. La finalul fiecarui an, conform unei tradiții care se menține de aproape un secol, revista Time desemneaza o persoana (care poate…

- Greta Thunberg, tanara activista suedeza care militeaza pentru lupta impotriva incalzirii globale, a fost desemnata miercuri personalitatea anului 2019, de editorii revistei Time. Greta Thunberg, o adolescenta de 16 ani din Suedia, a facut intr-un an și jumatate saltul uriaș de la eleva grevista ingrijorata…

