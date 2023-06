Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut cateva saptamani de cand Anamaria Prodan și Flavius Nedelea au anunțat ca s-au desparțit, insa abia acum au vorbit despre acest subiect delicat al vieții lor. Ei bine, in exclusivitate pentru Xtra Night Show, impresara a facut declarații despre desparțirea de afacerist și a marturisit ca l-a…

- Madalina Crețan le-a dezvaluit fanilor ce iși dorește sa știe fiica ei despre tatal ei, Nosfe. Soția regretatului artist a postat un mesaj emoționant pe o rețea de socializare. Cantarețul era un parinte și un partener de viața model.

- In exclusivitate pentru Antrena Stars, in urma cu puțin timp, Anamaria Prodan a oferit un interviu in are spune tot adevarul despre relația cu noul iubit, dar și cum a inceput toata povestea de dragoste dintre ea și Flavius Nedelea. Impresara a vorbit, totodata, și despre casatorie.

- Anamaria Prodan, cunoscuta impresara de fotbaliști in varsta de 50 de ani, s-a desparțit de mai bine de un an de zile de Laurențiu Reghecampf, antrenorul echipei Neftchi Baku. Au și divorțat in noiembrie 2022, iar el și-a gasit fericirea alaturi de Corina Caciuc, care i-a daruit un baiețel, iar ea are…

- Anamaria Prodan este foarte activa pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește momentele frumoase, dar și cele mai puțin frumoase cu fanii ei de pe Instagram și Facebook. De aceasta data, pe pagina sa personala de Instagram, impresara i-a mulțumit unui barbat…

- Andra și Catalin Maruța traiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz-ul de la noi. Au ani de zile impreuna, iar casnicia lor s-a consolidat odata cu apariția celor doi copii pe care aceștia ii au impreuna, David și Eva. Artista are astazi motiv de fericire. Fiul ei, David, iși…

- Anamaria Prodan poate spune ca este o femeie implinita din toate punctele de vedere și asta pentru ca are o familie frumoasa, cu care se mandrește ori de cate ori are ocazia, dar și o cariera de succes. Impresara este foarte mandra de fiul ei și al lui Laurențiu Reghecampf, iar pe rețelele personale…