- Conducerea USR Timis a decis, in aceasta seara, sa o suspende din partid pe o perioada de un an pe consiliera municipala Ana Munteanu. Aceasta a devenit deja celebritate nationala, dupa ce a intrat, insotita de jandarmi, in restaurantul unui hotel pentru a demonstra ca nu sunt respectate restrictiile…

- Ceea ce era de așteptat s-a intamplat, iar cea care a avut inițiativa a fost consiliera locala Pro Romania, Roxana Iliescu. Aceasta a cerut,printr-o cerere adresata Consiliului Local Timișoara, sancționarea colegei sale de la USR PLUS, Ana Munteanu, in urma descinderii cu clienți falși la restaurantul…

- Ca la un semnal, imediat dupa decizia sefului DSU, raed Arafat, de prlungire a carnatinarii Timsoarei cu trei zle, au aparut comentarii ale liderilor PNL si USR PLUS din Timis. Liberalii si-au aratat totalul dezacord cu ordinul lui Arafta, in timp ce USR-istii l-au salutat. Dovada ca toti liberalii…

- PSD Timiș și-a completat biroul de conducere cu ocazia unei ședințe a Consiliului Politic Județean. Eugen Dogariu și Adrian Cionca devin prim-vicepreședinți. De asemenea, au fost aleși mai mulți vicepreședinți. Conducerea extinsa a filialei Timiș a Partidului Social Democrat are de sambata noi membri.…

- Incepand cu data de 1 martie in judetul Timis vor functiona sapte noi fluxuri de vaccinare impotriva Covid-19, cu vacinul Pfizer. Acesta este adresat persoanelor de peste 65 de ani, precum și celor peste 55 de ani, cu boli cronice. In urma videoconferinței ce a avut loc in cursul zilei de 25 februarie…

- Vicepresedinte al USR Timis, Calin Badiu va fi secretar de stat intr-unul dintre cele mai importante ministere, cel al Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Decizia a fost luata in aceasta seara in cadrul unei sedinte a conducerii nationale a USR. Membrii Biroul Permanent National al USR…

- In judetul Timis exista opt focare de coronavirus aflate in supraveghere epidemiologica, transmite Directia de Sanatate Publica. Focare active sunt la: CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA SINERSIG– 32 cazuri confirmate – Focar in supraveghere CAMIN PRIVAT PENTRU PERSOANE VARSTNICE…

- In perioada 1 februarie – 2 martie se desfasoara campania organizata de RETIM Ecologic Service SA și ADID Timiș pentru colectarea deșeurilor periculoase in zona 1 rural a judetului Timis in localitațile Bucovaț, Parța, Variaș, Sanandrei, Sacalaz, Șandra, Iecea Mare, Mașloc, Pișchia, Fibiș, Carpiniș,…