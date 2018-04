Stiri pe aceeasi tema

- Un domn, ca atatia altii, a ocolit tot anul biserica si nu si-a batut capul cu Dumnezeu si cu cele sfinte. Caracterul de crestin si l-a uitat; credinta si-a ingropat-o in cripta indiferentei, a comoditatii, a preocuparii numai de cele materiale. Astazi, insa, in ziua de Pasti, usa amintirii i s-a deschis…

- Sezonul intern de natație debuteaza in Bacau. Intre 21-25 martie, Bazinul de Inot din Bacau va gazdui Campionatul Național de inot pentru Seniori, Tineret și Juniori, eveniment inscris in calendarul competițional al Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern. In aceasta perioada, conducerea Bazinului…

- Veteranul atletismului bacauan, Martin Benchea Joca s-a aflat la un pas de a se intoarce cu doua medalii de la Balcaniada Indoor Masters gazduita weekend-ul trecut de Belgrad. In capitala Serbiei, sportivul legitimat la CSM Bacau s-a clasat pe locul 4 la ambele probe la care a luat startul: 1500 m și…

- In județul Bacau, traficul a fost inchis pe DJ 119 A Urechești – Sascut, intre localitațile Conțești și Urechești. „Nu se circula pe un tronson de aproximativ patru kilometri, dar exista varianta ocolitoare Urechești – Adjud”, a precizat ing. Lenuța Ardeleanu, directorul Serviciului Public Județean…

- Un barbat din Comanești, a carei soție murise la Institutul Oncologic Bucuresti, a adus acasa corpul unei alte femei, in vreme ce soția sa era cat pe ce sa fie inmormantata la Pitești. Conducerea Institututului Oncologic Bucuresti a deschis o ancheta administrativa dupa ce cadavrele a doua femei din…

- Umberto Eco, in ,,Opera deschisa” (Editura Paralela 45, Pitești, 2002, pag. 49; 71) argumenteaza faptul ca ,,poetica unei opere «deschise» tinde sa promoveze in interpret «acte de libertate conștienta»”, invitația adresata cititorului ,,de a face face opera impreuna cu autorul”, intrucat creația trebuie…

- Parcursul tenismenului bacauan Bogdan Manole la Campionatul Național de Iarna U16 de la București s-a oprit in „sferturi”. Joi, sportivul legitimat la SCM Bacau a fost invins cu 6-4, 6-1 de favoritul nr. 3 al competiției, Sebastian Gima. In tururile precedente, Manole trecuse cu 6-2, 6-2 de Calin Postea…

- Dimineața se anunța a fi una obișnuita. Pe la pranz, telefonul se scutura nervos și o voce cunoscuta spune ca mama are nevoie de medic! Nu poți sa stai pe ganduri…. Fuga la mașina și direcția… Vaslui. Drum greu… Afara incepuse a cerne ceva din pacla laptoasa, pentru ca mai apoi sa cada folostoace de…