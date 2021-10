Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala a explicat pentru News.ro ca nu putini sunt pacientii cu COVID-19 care, odata ce observa acasa ca au saturatia scazuta, folosesc concentratoare de oxigen care se gasesc in comert sau spray-uri cu oxigen…

- Directorul medical al Institutului de Boli Infectioase ”Matei Bals” din Capitala, medicul Adrian Marinescu, atrage atenția asupra unui fenomen observat in randul pacienților infectați cu coronavirus. Cand ajung sa aiba o concentrație scazuta de oxigen, unii dintre ei incep sa foloseasca acasa concentratoare…

- Dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala a explicat pentru News.ro ca nu putini sunt pacientii cu COVID-19 care, odata ce observa acasa ca au saturatia scazuta, folosesc concentratoare de oxigen care se gasesc in comert sau spray-uri cu…

- Creștere exploziva a numarului de cazuri de COVID-19. Sunt aproape 4 mii de noi infectari de ieri pana zi, un numar dublu comparativ cu raportarea precedenta. Crește și bilanțul negru al deceselor - 96 de oameni au murit in 24 de ore din cauza virusului care nu iarta.

- Directorul medical al Institutului „Matei Balș” din București, Adrian Marinescu, a atras atenția asupra presiunii pe spitale din ultimele zile, cand a crescut simțitor numarul pacienților. Locurile care se elibereaza se ocupa imediat de alți bolnavi. Potrivit medicului, cei care ajung in unitațile sanitare…

- Directorul medical al Institutului “Matei Balș” din București, Adrian Marinescu, spune ca in ultimele zile a crescut presiunea care se pune pe spitalele din București. Din ce in ce mai mulți pacienți se interneaza in spital din cauza infecției cu coronavirus. Potrivit medicului, cei care ajung in unitațile…

- Secțiile de Terapie Intensiva de la „Marius Nasta”, „Victor Babeș” și „Matei Balș” sunt ocupate 100%, iar saloanele sunt 80% pline cu pacienți. Se cauta din nou paturi pentru cazurile severe.De la debutul valului 4 al pandemiei COVID, Bucureștiul inregistreaza cele mai multe cazuri noi zilnice de persoane…

- Probabil ca jumatate din populatia Romaniei s-a imunizat, atat prin vacccinarea anti-Covid, cat si prin trecerea prin boala, a declarat directorul medical al Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala, dr. Adrian Marinescu. El respinge ideea prin care vaccinarea ar putea deveni obligatorie…