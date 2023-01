Stiri pe aceeasi tema

Tancurile occidentale „nu sunt o solutie miracol" pentru Ucraina impotriva Rusiei, a spus joi comandantul suprem al fortelor aliate in Europa (SACEUR), Christopher Cavoli, in ajunul unei reuniuni majore in Germania privind furnizarea de arme Kiev-ului.

Europa va continua sa sprijine Ucraina ''atat timp cat va fi necesar'' in fata Rusiei, a promis presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-un discurs rostit marti in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, transmit AFP si DPA, conform AGERPRES.

Primul ministru al Ungariei, Viktor Orban, a declarat ca nu poate obține singur de la conducerea Uniunii Europene anularea sancțiunilor impotriva Rusiei, acest lucru il pot face numai Germania și Franța, anunța Tass, potrivit Rador.

Tranzitul de gaze rusesti catre Europa prin Ucraina a fost cu aproximativ 16% mai scazut in ultima saptamana fata de nivelurile anterioare, pe fondul vremii blande din Europa, a declarat marti o sursa familiarizata cu datele, iar regiunea ramane bine aprovizionata cu gaze din alte surse, transmite…

Germania s-a facut cu propriile maini parte a conflictului din Ucraina și nu poate fi un "broker" cinstit intre Moscova și Kiev, a declarat, joi, in timpul unui briefing, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, noteaza TASS, potrivit RADOR.

Prim-ministrul finlandez Sanna Marin a facut vineri un bilant "foarte sincer" al capacitatilor Europei in lumina razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, considerand ca Europa "nu este suficient de puternica" sa stea singura in fata Moscovei, relateaza France Presse, informeaza Agerpres.

Noul ambasador al Ucrainei in Germania, Oleksii Makeiev, a avertizat ca amenintarea Rusiei cu folosirea armei nucleare in conflictul din Ucraina nu trebuie bagatelizata, transmite dpa.

Europa va comanda doua lansari de rachete ale companiei SpaceX, a lui Elon Musk, dupa renuntarea la folosirea rachetelor Soyuz ale Rusiei, in urma conflictului din Ucraina, a confirmat joi Agentia Spatiala Europeana (ESA), citata de Reuters.