Nu există o cale rapidă prin care Ucraina să obţină profituri din activele îngheţate de sancţiuni ale Rusiei Proiectul de lege este asteptat pe 12 decembrie, cu doua zile inainte de summitul final al celor 27 de lideri nationali ai UE, la care sunt in joc un ajutor bugetar si militar de ordinul miliardelor, atat de necesar pentru Kiev, precum si avansarea candidaturii de aderare a Ucrainei. Perspectiva unui veto al Ungariei si a certurilor bugetare intre statele UE reduce mult sansele unui acord care sa dea un impuls Ucrainei, epuizata in lupta impotriva invaziei ruse in a doua iarna a razboiului. Kievul nu va primi imediat vesti bune nici cu privire la incasarile provenite din activele rusesti inghetate,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

