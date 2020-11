Azi dimineața, 11 noiembrie, Alex Bodi a fost saltat de oamenii legii in timpul unei operațiuni de amploare desfașurata de trupele DIICOT ce a avut loc in 28 de județe din țara și in București. Fostul iubit al Biancai Dragușanu a ajuns pe mainile polițiștilor, dupa ce s-a aflat ca era implicat intr-o rețea de proxenetism și chiar el ar fi, de fapt, liderul celorlalte persoane ridicate. Nu este insa pentru prima data cand afaceristul apare intr-o asemenea ipostaza, acesta fiind anchetat, in urma cu ceva timp, și in alt dosar!