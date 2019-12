Nu e GLUMĂ! Moș Crăciun a fost zărit în Târgu Jiu! Avem DOVADA!

In aceasta seara Moș Craciun impreuna cu doamna Craciun și echipa sa de spiriduși și-au facut apariția la o benzinarie aflata pe Calea București din Targu Jiu. Chiar daca inca nu a venit Craciunul, Moșul și echipa sa au fost darnici cu clienții benzinariei carora le-au imparțit bomboane și napolitane. Și pentru ca inca nu am avut parte de zapada, Moșul, ne-a asigurat ca va veni la fiecare dintre noi cu mașina sa speciala pe care a avut grija sa o impodobeasca cu tot ce trebuie: urechi și nas de ren, beteala și luminițe.

