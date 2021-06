Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de doar 11 ani a batut recordul in Marea Britanie, devenind cea mai tanara mama. Copila de 11 ani a nascut o alta fetița, ramanand insarcinata la doar 10 ani. Familia ei nu știa absolut nimic despre sarcina, iar parinții ei au ramas inmarmuriți atunci cand au aflat vestea cea mare. Iata cum…

- Peste 40 de mii de copii cu autism vor avea un sprijin in plus pentru o recuperare mai rapida. Serviciile specialiștilor care joaca un rol crucial in terapia acestor micuți vor putea fi decontate.

- Romania este din nou la coada Uniunii Europene (UE). De data aceasta suntem aproape ultimii la reciclarea deșeurilor. Romania ocupa locul 26 dintre cele 27 de state europene la reciclarea deșeurilor. In acest context sunt propuse mai multe proiecte de lege pentru rezolvarea problemelor de mediu. O propunere…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a avertizat ca Romania risca sa intre intr-un val patru al infecțiilor cu coronavirus in lipsa unui numar mare de persoane vaccinate. Intr-un interviu acordat joi seara pentru TVR, oficialul a declarat ca va susține ca masca sa ramana obligatorie pentru copiii nevaccinați…

- Familia de reni de la Rezervația „Valea Zimbrilor” din Vama Buzaului are un nou membru. Un nou ajutor pentru Moș Craciun s-a nascut in Rezervația ”Valea Zimbrilor”, din Vama Buzaului, completand, astfel, familia de reni prezenta de aproape doi ani in cadrul rezervației, o incantare pentru vizitatori…

- Premierul Florin Cițu a comentat decizia Agenției Standard & Poor’s care a imbunatațit ratingul Romaniei spunand ca este cea mai buna veste din ultimii 8 ani si ca antreprenorii sunt eroii acestei reușite. Realizarea a aparut in condițiile unei bune guvernari, a mai spus Cițu. Prim-ministrul le-a mulțumit…