Nu au coronavirus! Testele celor doi lugojeni sunt negative Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica au anunțat ca testele efectuate celor doi lugojeni, parinții femeii de 38 de ani care a fost diagnosticata cu coronavirus, au ieșit negative. Tot negative sunt și testele prietenilor femeii. Toți vor ramane in autoizolare la domiciliu inca 14 zile, fiind monitorizați de catre reprezentanții DSP Timiș. Și femeia de 38 de ani, care este infectata cu coronavirus, se simte bine. Distribuie :TweetListareMai multEmailWhatsApp Telegram Similare Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

