Stiri pe aceeasi tema

- Cum se racorește Oana Lis in zilele caniculare! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe soția lui Viorel Lis in timp ce a ieșit in oraș, singura, pentru a se relaxa și pentru a savura o inghețata.

- Cum se rasfața Juno in timpul liber. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini care dovedesc faptul ca iubitul lui Jo are mare grija de el și de sanatatea fizica și psihica.

- De cand conduce o mașina ieftina, Sabin Ilie nu mai știe nici cum se deschide un bolid de lux. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini care dovedesc ca autoturismul fratelui sau i-a dat șah mat fostului fotbalist.

- Bia Khalifa iubește din nou! La aproximativ patru luni de la desparțirea de Fulgy de la Clejani, blondina și-a gasit fericirea in brațele unui alt barbat potent financiar. Cum o rasfața iubitul italian pe Bia Khalifa! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro au surprins…

- De curand, in presa s-a speculat ca Sore și Razvan Miheț formeaza un cuplu, dupa ce s-au afișat impreuna la nunta Ginei Pistol și a lui Smiley. Cu toate ca artista a preferat sa nu dezvaluie prea multe despre posibila relație, nu exista urma de indoiala ca Sore și Razvan Miheț sunt mai fericiți ca niciodata…

- Irina Rimes și iubitul ei sunt nedesparțiți! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei doi indragostiți in timp ce s-au bucurat de cateva ore libere, unul in compania celuilalt. Imaginile sunt dovada clara ca David Goldcher n-o scapa din ochi pe artista…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu Viorel Hrebenciuc. In compania cui a fost filmat fostul politician la ieșirea dintr-un restaurant de fițe din Capitala. Fostul deputat social democrat are mare grija de felul in care arata atunci cand…

- Ce placeri vinovate are Mihaela Buzarnescu! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe sportiva in ipostaze rare, zilele trecute, la una dintre petrecerile care au avut loc intr-unul dintre cluburile de fițe de la malul marii.