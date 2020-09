Stiri pe aceeasi tema

- Spania a introdus noi restrictii in mai multe regiuni, ca urmare a cresterii semnificative a numarului de noi cazuri de COVID-19, au anuntat luni autoritatile, transmite agentia DPA. Seful guvernului regional din Catalonia, Quim Torra, a declarat ca reuniunile cu mai multe de zece persoane sunt de acum…

- Vizitele la spital si la caminele de batrani sunt acum permise doar in cazuri exceptionale, in timp ce in baruri locurile sunt limitate pentru a se evita aglomerarea. In acest timp, clientii in picioare, chiar daca stau afara, nu vor mai fi serviti, potrivit noilor reguli emise de autoritati.…

- Grecia a extins obligativitatea purtarii mastii pentru a include pe oricine aflat in toate spatiile publice interioare incepand de sambata si a adoptat o serie de alte restrictii pentru a combate raspandirea de COVID-19 dupa o crestere masiva a cazurilor, relateaza dpa. Vizitele la spital si la caminele…

- Mai jos redam pe larg masurile luate in cadrul sedintei de ieri a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi: Art. 1. (a) Incepand cu data de 24 iulie 2020, accesul publicului in spatiile interioare ale Primariei Municipiului Iasi si unitatilor subordonate este permis doar in…

- Creșterea cazurilor de coronavirus ar putea sa aduca noi restricții in Romania, potrivit ministrului Sanatații, Nelu Tataru, care a admis ca ar putea fi introduse noi reguli de funcționare a teraselor.

- De astazi au intrat in vigoare noile restricții impuse de guvernul catalan care afecteaza și Barcelona. Aceleași masuri au fost incluse și in provincia Zaragoza din Aragon. In acest moment toate comunitațile autonome din Spania au raportat noi focare de coronavirus, care insumeaza in jur de 2000…

- Inca o țara introduce obligativitatea purtarii maștii pe strada, din cauza creșterii numarului de cazuri. Este vorba de Spania, care a impus locuitorilor din regiunea Catalonia, devenita focar de Covid-19, sa iși acopere gura și nasul in spații deschise.