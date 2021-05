Stiri pe aceeasi tema

- Șase membri ai Consiliului de Securitate al ONU - Estonia, Franța, Irlanda, Norvegia, Marea Britanie și Statele Unite - au condamnat miercuri deturnarea de catre Belarus a avionului civil in care se afla jurnalistul Roman Protasevici, spunand ca este „un atac flagrant impotriva siguranței aviației civile…

- Gripa aviara la o ferma de crestere a pasarilor din Ungheni - Jud.Mureș Foto: Arhiva, Un focar de gripa aviara a fost confirmat la o ferma de crestere a pasarilor din localitatea Ungheni, judetul Mures. 180 de mii de pasari sunt crescute acolo, iar ANSVA a anuntat ca s-a luat decizia…

- Danemarca renunta definitiv la vaccinul AstraZeneca impotriva COVID-19 din cauza efectelor sale secundare „rare, dar grave,” au anuntat miercuri autoritatile sanitare din aceasta tara. Astfel, Danemarca devine prima tara din Europa care renunta la vaccinul produs de AstraZeneca, noteaza Le Figaro. „In…

- Tara scandinava, care a ales sa nu impuna carantina, are o medie pe sapte zile de 625 de noi infectii la 1 milion de oameni, potrivit ourworldindata.org. Prin comparatie, Polonia a inregistrat 521, Franta - 491, Olanda - 430, Italia - 237 si Germania - 208. Cifra inregistrata de Suedia este cu mult…

- Cel mai nou studiu a fost facut, la cererea Nissan, pe un esantion de 7000 de soferi din Marea Britanie, Franta, Germania, Olanda, Spania, Italia, Norvegia, Suedia si Danemarca (jumatate conduc masini cu motor termic si jumatate masini electrice) pentru a vedea cati dintre acestia ar lua in considerare…

- Merkel a subliniat ca problemele legate de livrarea vaccinurilor sunt cauzate in principal de lipsa acapacitații de producție. ”Centrele de productie britanice produc pentru Marea Britanie, iar SUA nu exporta, asa ca ne bazam pe ceea ce putem face in Europa”, a declarat Cancelarul in Parlament, inaintea…