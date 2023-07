Sfanta Marta este praznuita pe 4 iulie și se crede ca rugaciunea speciala indreptata catre ea indeplinește toate dorințele credincioșilor. Ritualul prin care Sfanta Marta asculta și implinește dorințele credincioșilor poarta numele de Novena. Face inconjurul lumii și este un ritual renumit pentru darul sau de a impli dorința cea mai fierbinte. Ritualul consta in rostirea, noua zile de marți consecutiv, a rugaciunii catre Sfanta Marta, in timp ce se ține in mana o lumanare sfințita aprinsa. Rugaciunea la Sfanta Marta ajuta „Sfanta Marta, ma indrept catre tine, plina de incredere, cerandu-ți ajutorul.…