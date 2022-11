Stiri pe aceeasi tema

- Generalul francez Michel Yakovleff, fost comandant militar al forțelor NATO in Europa, a afirmat marți ca un rezultat pozitiv al contra-ofensivei Ucrainei in Herson ar putea fi un punct de cotitura in conflictul inițiat de Rusia. ”Acesta poate fi un moment de rasturnare [a situației]. Caderea Hersonului…

- Din primele informații, explozia s-a produs la un tren de combustibil care pelca din Rusia catre peninsula anexata ilegal in 2014.Incendiul poate fi vazut de la zeci de kilometri. Flacarile au distrust infrastructura.Podul a fost construit in urma cu 3 ani și este printre favoritele lui Putin și serveste…

- Generalul rus Alexander Lapin i-a declarat razboi lui Ramzan Kadirov dupa ce cecenul l-a invinovațit ca a pierdul orașul Liman din Ucraina. De asemenea, Lapin a ținut sa ii dea o replica usturatoare lui Kadirov.Kadirov a spus ca ar trebui sa fiu retrogradat la rangul de soldat, sa mi se retraga toate…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 225. Doua persoane și-au pierdut viața și mai multe cladiri au fost avariate și distruse in regiunea Zaporojie, ca urmare a unor bombardamente ale armatei ruse, anunta guvernatorul ucrainean al regiunii. Lideri din peste 40 de țari europene discuta joi și vineri la Praga…

- Cel puțin 38 de persoane, din care cel puțin 22 copii, au fost ucise intr-un atac armat la o creșa din nord-estul Thailandei, informeaza digi24.ro , cu referire la CNN. Unii dintre copiii uciși aveau 2 ani. Autorul atacului este un barbat dat afara din poliție. Ulterior, acesta s-a sinucis dupa ce și-a…

- Rusia este in criza de mult timp, iar intreținerea armelor nucleare necesita fonduri mari, reinnoiri și testari periodice. Prin urmare, exista suspiciuni ca potențialul nuclear rusesc este, de fapt, un mit similar celui referitor la forțele armate ale Rusiei – considera colonelul ucrainean Viktor Kevliuk,…

- Articolul secret 7 din decretul de mobilizare al lui Putin permite Ministerului rus al Apararii sa recruteze pana la un milion de persoane, dupa cum a scris recent publicația Novaya Gazeta Europa.

- Rușii il percep in mod diferit pe Mihail Gorbaciov și au pareri imparțite atunci cand e vorba de rolul sau in istorie. Cei mai tineri chiar se declara mai puțin preocupați de personalitatea fostului lider sovietic.