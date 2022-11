Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa al USR, propunerea vine in contextul in care PSD si PNL au votat, marti, pentru inchiderea carierelor de carbune din Romania, ceea ce va duce la inchiderea unor termocentrale importante care ard huila si lignit, chiar daca Romania inregistreaza un deficit important de…

- Romania a exportat, in primele sapte luni ale acestui an, cereale si preparate pe baza de cereale in suma de aproape 3,126 miliarde euro, in crestere cu 74,8% comparativ cu perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cele mai mari exporturi au fost…

- Razboiul din Ucraina si cresterea inflatiei au impins in saracie peste 4 milioane de copii din Europa de Est si Asia Centrala, inclusiv din Romania, potrivit unui raport difuzat de agentia Natiunilor Unite pentru copii UNICEF.

- Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, la Romania TV, ca a avut loc o liberalizare haotica a pietei de energie. ”Eu si colegii mei am mers pe reglementare, fiindca toata tampenia a pornit de la liberalizare a preturilor haotica. Nimeni nu s-a gandit. Mai mult, fiindca am avut minte ca lumea,…

- Biofarm (simbol bursier BIO), unul dintre cei mai importanți producatori de medicamente din Romania, a continuat investițiile in unitatea de producție și testare inaugurata anul trecut in București, astfel ca acestea au depașit deja pragul de 44 de milioane de euro, dupa ce la momentul lansarii generau…

- Piata cinematografelor din Romania a inceput sa recupereze scaderile pe care le-a inregistrat in perioada pandemiei, ajungand la aproape 4,7 milioane de clienti in 2021, insa este inca departe de cifrele consemnate in perioada 2016-2019, cand media anuala era de 13 milioane spectatori.

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a declarat marți, 13 septembrie, ca țara noastra ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini, intr-un context global marcat puternic de incertitudini si volatilitati.”Romania ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini! Avem…

- Profitul net al Grupului Banca Transilvania a crescut cu 3% in prima parte a anului, la 1,046 miliarde lei, de la 1,015 miliarde lei in primul semestru al anului trecut. Veniturile operationale ale Grupului BT au crescut cu 17,6%, pana la 2,83 miliarde lei (fata de 2,41 miliarde lei in semestrul 1 din…