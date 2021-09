Stiri pe aceeasi tema

- Daniil Medvedev (25 de ani, 2 ATP) este campionul din 2021 de la US Open! L-a invins clar in finala pe Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP), scor 6-4, 6-4, 6-4. Daniil Medvedev a devenit primul jucator al generației „NextGen” care cucerește un titlu de Grand Slam. Rusul a avut un parcurs perfect la US…

- Aflat la o singura victorie distanța realizarea Marelui Slam și câștigarea titlului de Grand Slam cu numarul 21, Novak Djokovic a afirmat ca va trata finala cu Daniil Medvedev de parca ar fi ultimul meci din cariera sa. Nole a vorbit despre rețeta succesului explicând ca tenisul cere sacrificii…

- Jucatoarele romane de tenis Monica Niculescu și Gabriela Ruse au reușit luni seara sa se califice in sferturile de finala ale Grand Slam-ului de la Flushing Meadows, invingand in optimi cuplul alcatuit din canadiana Leylah Annie Fernandez și nouzeelandeza Erin Routliffe.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (13 WTA) a fost eliminata duminica seara de pe tabloul principal al turneului de tenis de Grand Slam de la Flushing Meadows, fiind invinsa de sportiva ucraineana Elina...

- Ucraineanca Elina Svitolina, cap de serie nr. 5, s-a calificat in optimile de finala ale US Open pentru a patra oara in ultimele patru participari la turneul de Grand Slam de la Flushing Meadows și se va confrunta...

- ​Novak Djokovic s-a calificat în a 30-a sa finala de Grand Slam, dupa ce a trecut de Denis Shapovalov (Canada, cap de serie nr. 10) în semifinalele de la Wimbledon.Lider mondial și mare favorit la câștigarea turneului de la All England Club, Nole a avut nevoie de doua ore și…

- Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) a cucerit primele doua turnee de Grand Slam ale anului și pare de neoprit și pe iarba de la Wimbledon, insa, chiar și in aceste condiții, sarbul risca sa piarda locul unu in clasamentul ATP. Cel care il poate detrona pe Novak Djokovic este rusul Daniil Medvedev (25…

- ​Sorana Cîrstea va avea parte de un duel foarte dificil în turul al doilea de la Wimbledon. Sportiva noastra se va confrunta cu Victoria Azarenka, a 12-a favorita a Grand Slam-ului londonez.În primul tur, Victoria Azarenka a trecut fara probleme de Kateryna Kozlova (Ucraina, 157…