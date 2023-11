Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic (36 de ani, locul 1 ATP) l-a invins pe Jannik Sinner (22 de ani, #4 ATP), 6-3, 6-3, și a caștigat pentru a șaptea oara Turneul Campionilor. Sarbul incepe luni cea de-a 400-a saptamana, un record, ca numar 1 in clasamentul ATP, la mai bine de 12 ani de cand a ajuns in fruntea clasamentului.…

- Djokovici a obtinut locul 1 ATP pentru a opta oara, un record, la Turneul Campionilor cucerit duminica, la Torino, al saptelea titlu de final de sezon, un record."Este o realizare destul de buna, 400 de saptamani pe primul loc. Nu s-a mai facut niciodata in istorie. Cineva va reusi in cele din urma…

- Novak Djokovic și-a luat revanșa in fața lui Jannik Sinner (italianul il invinsese in grupe), sarbul caștigand Turneul Campionilor 2023 (scor 6-3, 6-3). Nole a ajuns la 7 titluri la ATP Finals, performanța cu care l-a detronat pe legendarul Roger Federer.

- Novak Djokovic și Jannik Sinner au caștigat cate 109 puncte in meciul de la Turneul Campionilor, dar victoria i-a revenit italianului. La conferința de presa, liderul clasamentului ATP a explicat unde s-a facut pana la urma diferența in meciul din Pala Alpitour de la Torino.

- Turneul Campionilor 2023 debuteaza duminica cu doua meciuri foarte interesante din Grupa Verde. Aflat in cautarea celui de-al șaptelea titlu (acum se afla la egalitate cu Roger Federer - cate 6), Novak Djokovic il va intalni in Pala Alpitour pe debutantul Holger Rune.

- Rusul Andrei Rublev, locul 5 in ierarhia tenisului masculin, il va intalni pe liderul mondial, sarbul Novak Djokovic , in semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Paris , dupa ce a trecut vineri seara de australianul Alex de Minaur (13 ATP), cu 4-6, 6-3, 6-1. La trei saptamani de la finala pierduta…

- Jucatorul german de tenis Alexander Zverev, locul 9 mondial, favorit numarul 10, s-a calificat marti in turul al doilea al turneului ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de 5.779.335 de euro, dupa ce a trecut in trei seturi, 4-6, 7-5, 6-4, de ungurul Marton Fucsovics, locul 52 mondial.Zverev,…

- Novak Djokovic s-a calificat in penultimul act de la US Open 2023 și cu aceasta ocazie a mai batut un record: a ajuns la 47 de semifinale de Grand Slam in cariera, el depașindu-l pe Roger Federer.