- Comandantul Forțelor Armate ucrainene, Valeri Zalujnii, 50 de ani, a declarat, intr-un interviu pentru The Economist, preluat de Ukrainska Pravda, ca „fara o combinație de noi tehnologii pentru a invinge armata rusa, risca, un razboi prelungit de tranșee care ne-ar putea epuiza”.Generalul a descris…

- Ministerul rus al Apararii a raportat neuralizarea a peste 255 de soldați ai forțele armate ucrainene pe direcția Krasnolimansk. Trupele grupului rus „Centru” au lovit aproximativ 130 de ținte ale Forțelor Armate ale Ucrainei pe direcția Krasnolimansk

- Publicatia italiana Strumenti Politici a publicat un interviu cu senatorul roman Diana Iovanovici-Sosoaca, președintele partidului S.O.S. Romania, in care liderul roman ataca problema razboiului, a Ucrainei și a poziției Romaniei in cadrul conflictului. Iata textul integral al interviului acordat de…

- Exista semne tot mai clare ca țarile din Occident au cam jucat all-in pe marea contraofensiva ucraineana, care insa n-a produs efectele așteptate. In SUA se vorbește tot mai apasat despre sistarea finanțarilor oferite Ucrainei, in timp ce Marea Britanie anunța ca a ramas fara arme.Stocurile de arme…

- Romania muta forțe de aparare aeriene mai aproape de satele de linga Dunare, de cealalta parte a țarmului Ucrainei, unde dronele rusești au atacat instalații de cereale și adauga noi posturi militare de observație și patrule in zona. Precizarile au fost facute pentru Reuters, scrie Europa Libera Romania,…

- Secretarul de presa al Ministerului Apararii al Federației Ruse, devenit celebru pe internet, Igor Konașenkov, cel care citește mecanic rapoartele privind razboiul cu Ucraina, a disparut și nu a mai aparut de 5 zile. Presa rusa a atras atenția asupra dispariției bruște. Ultimul videoclip cu Konașenkov…

- Vineri, 1 sepembrie, in sunet de sirene și amenințari cu bombe, a inceput un nou an școlar pentru 3,6 milioane de copii ucraineni, dintre care 400.000 sunt refugiați in alte țari. Poliția a anunțat ca au fost numeroase alerte cu bombe in școlile din Kiev fiind nevoita sa treaca la evacuari generale.…

- Exporturile de cereale ale Ucrainei s-au situat la 3,83 milioane tone metrice in sezonul iulie 2023-iunie 2024, arata datele publicate miercuri de Ministerul Agriculturii de la Kiev, transmite Reuters.Exporturile au fost afectate dupa ce, luna trecuta, Rusia a decis sa paraseasca acordul negociat…