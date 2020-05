Stiri pe aceeasi tema

- „Oferim filme care sunt populare", a declarat pentru Reuters un director al celui mai important lant de cinematografe din Japonia, Toho. Cinematografele din Japonia, a treia cea mai importanta piata pentru cinema din lume, au inregistrat o scadere a veniturilor de 96- in luna aprilie, fata de aceeasi…

- Prim-ministrul nipon Shinzo Abe intentioneaza sa declare stare de urgenta in Japonia ca urmare a propagarii noului coronavirus in arhipelag, a relatat luni agentia Kyodo, citand un responsabil guvernamental, potrivit dpa. Guvernul nipon ia in considerare sa instituie starea de urgenta pe o durata de…

- Orice eruptie majora a Muntelui Fuji ar provoca o ploaie de cenusa atat de intensa incat intreaga retea de transporturi din capitala Tokyo ar fi paralizata in decurs de trei ore, conform unui raport emis de o comisie guvernamentala din Japonia, informeaza Reuters, citeaza digi24.

- Orice eruptie majora a Muntelui Fuji ar provoca o ploaie de cenusa atat de intensa incat intreaga retea de transporturi din capitala Tokyo ar fi paralizata in decurs de trei ore, conform unui raport emis de o comisie guvernamentala din Japonia, citat marti de Reuters, noteaza Agerpres. Potrivit simularilor…

- Jocurile Olimpice de la Tokyo, amanate pentru 2021 din cauza pandemiei de coronavirus, trebuie sa includa o referinta despre virus in ceremonia de deschidere a evenimentului polisportiv, a declarat, luni, producatorul Marco Balich, citat de Reuters. Balich, un italian care are o mare experienta…

- In ciuda masurilor de izolare la domiciliu impuse pentru contracararea raspandirii coronavirusului, persoanele varstnice din Japonia au posibilitatea sa faca miscare gratie unui videoclip publicat pe platforma YouTube, informeaza Reuters. Videoclipul, care poarta denumirea ''Human…

- Begona Gomez (45 de ani), sotia prim-ministrului spaniol Pedro Sanchez, a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus, a informat agentia Reuters.Potrivit presei internationale care citeaza comunicatele oficiale, Begona Gomez si premierul spaniol Pedro Sanchez se simt bine si urmeaza masurile impuse…

- Facebook Inc va oferi publicitate gratuita Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in incercarea de a se asigura ca utilizatorii sai nu sunt informati gresit cu privire la coronavirus, la riscuri si la modul in care ar trebui sa reactioneze, a anuntat directorul general Mark Zuckerberg, citat miercuri…