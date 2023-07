TRANSFERURI… In sezonul 2023-2024, regula FRF impune folosirea in meciurile de Liga 3, pe tot parcursul meciului, a trei jucatori cu limita de varsta, doi nascuți cel tarziu in anul 2004 și unul in 2005. Nou-promovata in Liga 3, CSM Vaslui a mutat la acest capitol și a transferat trei juniori de la Comstar Vaslui, […] Articolul Noutați in lotul echipei CSM Vaslui apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .