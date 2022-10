Noutati despre accidentul din Mangalia, in care a fost ranit un motociclist. Fost ministru al Justitiei, vizat de ancheta

Stiri pe aceeasi tema

- Motociclistul lovit sambata, 8 octombrie, de mașina condusa de fostul ministru al justiției, Monica Macovei , este in continuare internat la Terapie Intensiva, dar starea lui este stabila, au precizat reprezentanții Spitalului Județean din Constanța, luni, 10 octombrie, pentru Libertatea. „Nu a fost…

- Starea motociclistului ranit in accidentul de sambata, in care a fost implicata Monica Macovei este una grava, el aflandu-se internat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta. Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta au afirmat ca starea barbatului de 56 de ani, ranit in…

- Motociclistul lovit de mașina condusa de fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, este internat in „stare grava” la Spitalul Județean de Urgența Constanța, au declarat reprezentanții instituției, duminica, 9 octombrie, pentru Libertatea. Aceștia nu au oferit mai multe detalii despre barbatul de…

- Fostul ministru al Justiției și fost europarlamentar Monica Macovei a suferit sambata un accident de circulație in apropiere de Mangalia. Ea spune ca nu a circulat pe contrasens și ca motociclistul a intrat in plin in stanga mașinii sale. „De cateva ore incerc sa obțin informații despre starea motociclistului”,…

- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei a fost implicata in accidentul rutier de la Mangalia soldat cu ranirea grava a unui motociclist in varsta de 56 de ani. La cateva ore de la accident, Monica Macovei a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care povesteste cum s a petrecut evenimentul…

- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei a fost implicata in accidentul rutier de la Mangalia soldat cu ranirea grava a unui motociclist in varsta de 56 de ani. In urma evenimentului rutier motociclistul a fost grav ranit. Potrivit SAJ Constanta la fata locului a intervenit un echipaj SAC C2 si…

- Monica Macovei a adus primele declarații despre accidentul produs astazi in Constanța. Un om a fost ranit grav in urma impactului. Fostul ministru al Justiției susține ca nu a pierdut controlul volanului. Totul s-a petrecut in cursul zilei de sambata, in apropiere de Mangalia. Motociclistul care se…

- Astazi, in jurul orei 13.05, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 39, intre municipiul Mangalia si localitatea 2 Mai. Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca impactul s-a produs intre un autoturism, condus de o femeie, de 63 de…