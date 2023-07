Stiri pe aceeasi tema

- Campionii datoriilor in fotbalul județean. AJF Alba are de primit peste 100.000 de lei de la membri afiliați și dezafiliați Mai mult de jumatate dintre membrii afiliați Asociației Județene de Fotbal Alba au datorii catre forul care organizeaza competițiile in care participa. AJF Alba este una dintre…

- Liga 4 Alba: inscrieri pana in 14 iulie 2023 și Football Connect | Se modifica sistemul de calificare la campionatele Elit și Clasic In ședința Biroului Executiv al Asociației Județene de Fotbal Alba din 30 iunie s-a decis printre altele ca data limita de inscriere in Liga 4, in ediția 2023/2024, sa…

- La Naționalele de profil de la Craiova, Adnana Vrinceanu, Ștefania Zediu și Ramona Verman și-au confirmat forma buna in vederea CE din Israel, de la inceputul lui august Titluri naționale + recorduri personale= speranțe pentru Europene. Calculul este simplu atunci cand vorbim de campioane precum Adnana…

- Insula Iubirii sezonul 7 vine cu foarte multe surprize pentru concurenții inscriși in competiție. Ce anunț a facut prezentatorul Radu Valcan de fața cu toata lumea. Nimeni nu se aștepta la asta.

- Iustin Doicaru este fiul lui Radu Doicaru, fostul fotbalist de la Callatis Mangalia, Farul Constanta sau Ceahlaul Piatra Neamt. Tanarul atacant din Academia Hagi Iustin Doicaru a avut un sezon 2022 2023 foarte bun, iar in prezent este in cantonament cu echipa mare a Farului la Poiana Brasov. Iustin…

- Canotorii cluburilor sucevene au cucerit opt medalii, patru de aur și patru de argint, la Campionatele Europene de canotaj pentru juniori Under-19 de la Brive-la Gaillarde (Franța). CSM Suceava, acolo unde secția de canotaj este coordonata de antrenorul Nicu Despa, a urcat pe podium de premiere prin…

- Echipa de fotbal sub 16 ani a Liceului cu Program Sportiv Suceava a ocupat locul III la Olimpiada Naționala a Sportului Scolar. Echipa condusa de profesorii Andrei Ițco și Gabriel Suleru și-a asigurat medaliile de bronz, dupa ce s-a impus, la Pitești, in finala mica, in fața reprezentativei Liceului…

- La faza finala a Campionatului National de haltere pentru juniori 2 categorie de varsta Under 17 , intrecere desfasurata la Bistrita, pe podium au urcat si sportivi de la CS Farul Constanta, unii dintre ei avand dubla legitimare, cu CSM Constanta.Astfel, au cucedrit medalii:Adrian Badaluta dublu legitimat…