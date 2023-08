Stiri pe aceeasi tema

- Farul ar fi vrut sa amane meciul cu Universitatea Craiova din etapa 7 de campionat, dar oltenii, prin vocea finanțatorului Mihai Rotaru, s-au opus pentru moment. Farul a invins-o pe Flora Tallinn tur-retur, 3-0 la Ovidiu, 2-0 la Tallinn, și s-a calificat astfel in play-off-ul Conference League, ceea…

- Gigi Becali a reacționat dupa declarațiile lui Mihai Rotaru, finanțatorul de la Universitatea Craiova. Dupa ce a confirmat ca l-a numit pe Laurențiu Reghecampf ca antrenor, Mihai Rotaru l-a ironizat pe Gigi Becali, anunțand ca ar fi gata sa dea 2 milioane de euro pentru mijlocașul Darius Olaru (25 de…

- Oficialii clubului Universitatea Craiova au organizat astazi o conferinta de presa in care au oficializat numirea lui Laurentiu Reghecampf in functia de antrenor principal. Amfitrion a fost Ovidiu Costesin, directorul general al Stiintei, care in scurta interventia a subliniat ca toata lumea in pune…

- Sorin Cirțu, fostul președinte de la Universitatea Craiova, a comentat desparțirea echipei oltene de antrenorul Eugen Neagoe și ințelegerea cu Laurențiu Reghecampf. Cirțu e de parere ca Neagoe a fost demis pentru clasarea pe locul 4 in sezonul trecut, care a dus la neparticiparea Craiovei in cupele…

- A fost o zi foarte agitata in Banie. CS Universitatea Craiova l-a dat afara pe antrenorul Eugen Neagoe, iar șefii clubului l-au convins pe Laurențiu Reghecampf sa semneze contractul și sa se intoarca in fotbalul romanesc, dupa aventura de la Neftchi Baku. Mihai Rotaru a negociat și cu Marius Șumudica.…

- Curtea de Apel Timișoara s-a pronunțat astazi in procesul dintre FCU Craiova și CSU Craiova pentru palmaresul istoric al Științei. Decizia este una istorica: conform instanței, CS Universitatea Craiova deține dreptul de proprietate asupra palmaresului sportiv al echipei istorice de fotbal Universitatea…

- Alexandru Baluța (29 de ani) a ajuns la un acord verbal cu FCSB. Mijlocașul urmeaza sa semneze contractul in orele urmatoare. Dorit insistent de Mihai Rotaru la CS Universitatea Craiova, Alexandru Baluța a ajuns la un acord verbal cu FCSB. Mijlocașul, liber de contract dupa desparțirea de Akademia…

- Transferul de titlu la CS Universitatea Craiova! Mihai Rotaru, patronul oltenilor, l-a convins pe Alexandru Mitrița (28 de ani, extrema stanga) sa se intoarca la formația din Banie. Fotbalistul cu 18 selecții și 3 goluri marcate in tricoul naționalei Romaniei va pleca de la formația saudita Al-Raed,…