Este cea mai recenta incercare de a gasi o cale de mijloc intre aranjamentele de lucru precum cele de la Airbnb – unde angajații pot lucra oriunde și oricand – și cele de la companii precum Tesla, al carei director executiv Elon Musk a scris pe Twitter ca, daca angajații nu se prezinta la birou, […] The post Noul tip de angajat: calatorul de afaceri și de agrement first appeared on Ziarul National .