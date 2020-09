Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai nou simptom al coronavirusului ar putea fi umflaturile din gura și de pe limba. Experții au facut un studiu in Spania și au aflat ca un procent important al pacienților infectați cu COVID-19 dezvolta și manifestari atipice ale bolii. Cercetatorii din Spania au examinat pacienți la un spital…

- CHIȘINAU, 23 sep -Sputnik. Durerile de spate pot indica asupra dezvoltarii cancerului pancreatic, relateaza Express, facand trimitere la specialiștii de la Cancer Research UK. Medicii menționeaza ca cancerul pancreatic este ușor de confundat cu bolile discurilor intervertebrale datorita particularitaților…

- Intr-un raport publicat recent in American Journal of Emergency Medicine, mai multi specialisti de la un institut din San Antonio (Texas) au raportat ca testiculele unui barbat de 37 de ani s-au umflat anormal la cincisprezece zile dupa un rezultat pozitiv. Citeste si Marius Tuca a fost depistat…

- India a depasit Brazilia si a devenit luni a doua tara din lume prin prisma numarului de infectari cu noul coronavirus, dupa Statele Unite, potrivit unui clasament intocmit de jurnalistii de la AFP pe baza unor statistici oficiale.India numara 4,2 milioane de infectari de la debutul pandemiei,…

- Cercetatorii din cadrul Universitații California de Sud au descoperit o posibila ordine a simptomelor infectarii cu coronavirus: febra, tuse, dureri musculare, amețeala, stare de greața și diaree.

- Cercetatorii susțin ca ochii roșii, specifici conjuctivitei, ar putea fi un nou simptom al virusului, transmite wafb.com. Studiul se afla in stadiu incipient, dar medicii spun ca acest simptom nu este des intalnit. Experții au identificat aceasta afecțiune a ochiului la mai mulți pacienți infectați…

- Cercetatorii au analizat rezultatele testelor de sange ale peste 61.000 de spanioli si au ajuns la concluzia ca doar 5% din populatia tarii a dezvoltat anticorpi. In Madrid, procentul este in jur de 10%, in timp ce in zonele de coasta mai putin populate, sub 3% dintre persoane au anticorpi, scrie…

- Alexandru Rafila atrage atentia ca, atunci cand nu se poate mentine distanta de 1,5 metri intre persoane, este necesara purtarea mastii de protectie chiar si in spatii deschise, pentru a impiedica raspandirea noului coronavirus. "In general zonele turistice sunt niste surse posibile pentru…