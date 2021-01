In urma cu 10 ani, David Guetta a lansat un hit care avea sa se dovedeasca iconic: “Memories” feat Kid Kudi a strans peste 326 milioane de ascultari pe rețelele de streaming și mai bine de 375 de milioane de vizualizari ale videoclipului oficial. In 2020, utilizatorii platformei Tik Tok au readus hitul in prim-plan, fiind inspirați și de condițiile pandemiei care a afectat o lume intreaga. Aproape 1 milion de clipuri au inundat Tik Tok-ul, iar simpli utlizatori, dar și staruri și-au exprimat in mod creativ propria interpretare a versurilor “I just wanna let it go for the night, that would be the…