Noul regulament global al Wikipedia Wikipedia a lansat primul sau ghid global de conduita, prin care incearca sa raspunda astfel criticilor formulate impotriva sa. Potrivit acestora, enciclopedia digitala nu a reusit sa combata hartuirile online si este afectata de lipsa de diversitate. Noul cod de comportament online interzice hartuirile pe site-ul Wikipedia si in afara acestuia, interzicand comportamente precum discursul care incita la ura, utilizarea de injurii, stereotipuri si atacuri bazate de caracteristici personale, precum si amenintari de violenta fizica si tehnica “hounding” (“haituire”), ce consta in urmarirea unei persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

