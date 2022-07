Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, se va adresa Ligii Arabe - organizație cu sediul la Cairo - in timpul unei vizite pe care o face in capitala Egiptului, scrie BBC. Pornit intr-un turneu in Africa, șeful diplomației de la Moscova vrea sa obțina mai mult sprijin pentru țara sa, care se confrunta…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a plecat de la summitul G20, sarind peste sesiunile planificate pentru vineri dupa-amiaza, precum si peste dineul oficial de vineri seara. Ministrul rus al Afacerilor Externe a transmis ca el "nu va alerga" dupa Washington pentru negocieri, dupa ce omologul sau…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susține ca Uniunea Europeana vrea sa transforme Republica Moldova intr-o „a doua Ucraina”, spunand in același timp ca Moldova incearca sa obțina cat mai multe avantaje de la Rusia, sub amenințarea ca altfel se va alatura Uniunii Europene, scrie tass.ru.

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat miercuri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina, relateaza Reuters. "Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru", a declarat…

- Cele 1,02 milioane includ 120.000 de straini si persoane evacuate din regiunile separatiste din Ucraina sustinute de rusi, asa-numitele republici populare Donetk si Lugansk, carora Rusia le-a recunoscut independenta chiar inaintea inceperii invaziei, informeaza Reuters.Potrivit datelor ONU, peste 5,4…