- Noul ministru britanic de finanțe, Jeremy Hunt, a declarat sambata (15 octombrie) ca s-au facut greșeli și ca unele taxe vor trebui sa creasca. Aceasta semnaleaza o alta rasturnare abrupta de politica din partea premierului Liz Truss, care se lupta sa-și salveze conducerea la puțin de la peste o luna…

- Noul cancelar britanic a avertizat ca Marea Britanie va avea nevoie atat de majorari de taxe, cat și de reduceri ample de cheltuieli, pe masura ce guvernul iși reformeaza politica economica. Liz Truss a declarat miercuri ca nu va reduce „absolut deloc” cheltuielile publice și a promis ca va reduce impozitele,…

- Pietele europene au inchis vineri in crestere, dar sub maximele atinse in timpul sesiunii, dupa ce guvernul Marii Britanii a renuntat la unele dintre politicile sale fiscale controversate adoptate recent, iar ministrul de Finante al tarii, Kwasi Kwarteng, a fost schimbat din functie, transmite CNBC,…

- Ministrul britanic de Finanțe, Kwasi Kwarteng, a fost convocat vineri dimineața la Downing Street și a fost destituit din funcție. Anunțul a fost confirmat chiar de catre fostul ministru, care a spus ca i s-a cerut sa renunțe la funcție.

- Lira sterlina a urcat cu 1,8%, la 1,1302 dolari, in timpul tranzactiilor de la Londra, dupa ce o limitare temporara a castigului, determinata de datele privind inflatia ridicata din SUA. Obligatiunile guvernamentale pe termen lung ale Marii Britanii– cunoscute sub denumirea de ”gilts” – au crescut brusc,…

- Noul ministru de finanțe al Marii Britanii, Kwasi Kwarteng, a anunțat vineri reduceri istorice de impozite și creșteri uriașe ale imprumuturilor, in cadrul unui program economic care a dat peste cap piețele financiare, iar obligațiunile guvernamentale bri

- Procesul de realizare a unor noi bancnote și monede, care sa-l infațișeze pe noul rege, Charles, este unul de lunga durata. In acest moment sunt in circulație 4,5 miliarde de bancnote cu chipul reginei Elisabeta și poate dura cațiva ani pana vor fi inlocuite.Regina Elisabeta a II-a a murit joi seara,…

- Rata inflației preturilor de consum din Marea Britanie a depasit nivelul de 10% in luna iulie, cea mai inalta cota incepand din 1982, arata datele oficiale anuntate miercuri, conform agentiei Reuters. Rata inflatiei a crescut de la 9,4% in luna iunie la 10,1% in iulie, potrivit cifrelor anuntate de…