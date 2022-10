Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor din Marea Britanie, Kwasi Kwarteng, a fost demis, la mai putin de sase saptamani de la numirea sa in functie, a potrivit The Guardian. Masura a fost luata in contextul in care un amplu program de reduceri de taxe anuntat de Guvernul condus de Liz Truss a provocat turbulente semnificative…

- Pana in urma cu o saptamana, Marea Britanie era considerata o economie dezvoltata, lira sterlina o moneda solida, iar noul guvern condus de Liz Truss avea un nou mandat de doi ani pentru a conduce țara. O saptamana mai tarziu, Marea Britanie se afla in criza politica și financiara. Liz Truss a incercat…

- Moneda britanica a scazut puternic fata de dolar in acest an si a atins in aceasta luna niveluri nemaivazute din 1985. Masurile de vineri au fost declarate de guvern ca vestind o noua era pentru Regatul Unit, concentrata pe crestere, si au inclus o combinatie de reduceri de taxe si stimulente pentru…

- Prim-ministrul britanic Liz Truss a declarat ca nu va impune o taxa pe profit producatorilor de energie, ci va aborda creșterea facturilor la energie prin creșterea imprumuturilor. Truss, numita prim-ministru marți (6 septembrie), a promis ca va acționa imediat pentru a aborda una dintre cele mai mari…

- Truss, numita prim-ministrul al Marii Britanii, marti, a promis actiuni imediate in vederea pentru a aborda unul dintre cele mai descurajante seturi de provocari pentru un nou lider in istoria postbelica, inclusiv cresterea facturilor la energie, o recesiune care se profileaza la orizont si disputele…

- Lira sterlina a scazut luna trecuta cu 4,5% fata de dolar si a continuat sa scada joi, chiar sub 1,16 dolari pe unitate. Fata de euro, lira sterlina a scazut in august cu aproape 3%. Regatul Unit se confrunta cu o criza a costului vietii care se inrautateste rapid, pe masura ce preturile alimentelor…

- Bitcoin a depasit pragul de 24.000 de dolari pentru prima data in mai mult de o luna, deoarece sperantele unei majorari a dobanzii de referinta mai putin agresive decat era asteptat din partea Rezervei Federale au declansat o crestere a criptomonedelor, transmite CNBC. Cea mai valoroasa criptomoneda…

- Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a atins miercuri 24.047 dolari pe unitate, fiind in crestere cu peste 8% in 24 de ore, la niveluri nemaivazute de la jumatatea lunii iunie, potrivit datelor Coin Metrics. Traderii s-au linistit datorita perspectivaei unei masuri de politica monetara mai blanda…