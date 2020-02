Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ca a fost declarata epidemie de gripa in Romania, iar județul Brașov se afla se afla intr-o pozitie geografica cu un nivel foarte ridicat de imbolnaviri, fiind inregistrate aproape 500 de imbolnaviri saptamana trecuta, autoritațile locale au luat o serie de masuri. Pentru a combate raspandirea…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat in aceasta seara, la Digi 24, ca va trimite miercuri Corpul de Control la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti (SUUB).Potrivit ministrului Sanatatii, situatia de la SUUB va fi analizata cu severitate."Imaginile sunt absolut socante. Maine vom trimite…

- Noul manager al Spitalului Județean Timișoara, liberalul Raul Patrașcu, a anunțat ca factura la energie electrica a Spitalului Județean Timișoara va scadea cu 15 la suta, dupa ce a decis sa achiziționeze curent de pe bursa. The post Factura mai mica la energie electrica la Spitalul Județean. Noul manager…

- Corpul de Control al Ministerului Sanatatii a fost retrimis la Spitalul de Urgenta Floreasca, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru. "Noi am retrimis Corpul de Control la Spitalul Floreasca, avand in vedere si niste zone gri din raportul…

- Starea de sanatate a pacientei care a ars la Spitalul Floreasca este grava, a spus secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan. Incendiul s-a produs dupa ce bisturiul electric a fost folosit cu un biocid, deși instrucțiunile aparatului interzic aceasta combinație.„Am constatat…

- Ministrul Sanatații analizeaza aceasta posibilitate impreuna cu juriștii Angajații din spitale care primesc șpaga ar putea ramane fara contracte de munca. „Nu cred ca exista o solutie magica, dar trebuie sa iesim din zodia spagii. Sunt spitale din Romania in care acest fenomen nu mai exista. De aceea…