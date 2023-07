Noul Hyundai Santa Fe aduce un design complet nou și un ecran curbat Constructorul sud-coreean a dezvaluit oficial cea de-a cincea generație a emblematicului SUV Santa Fe. Noua generație aduce un design complet revizuit al caroseriei, astfel incat modelul de teren renunța la aspectul rotund in favoarea unuia patrațos. Noul limbaj de design al lui Santa Fe ne ofera o prima impresie despre cum vor putea sa arate și alte viitoare modele din gama constructorului asiatic. Fața de generația precedenta, noul Santa Fe a crescut... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

