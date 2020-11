Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara au inceput sa le administreze bolnavilor cu COVID-19 Favipiravir, un nou antiviral, care ajuta la eliminarea mai rapida din organism a noului coronavirus si amelioreaza simptomele infectiei provocate de SARS-CoV-2, potrivit Agerpres.…

- "MedLife continua sa sprijine autoritatile in lupta cu pandemia de COVID-19 si anunta faptul ca pune la dispozitia Ministerului Sanatatii in calitate de unitate suport COVID spitalul MedLife Genesys din Arad, cea mai mare unitate medicala a grupului din Vestul tarii. Este al doilea spital privat din…

- Compania farmaceutica americana Moderna a anunțat ca vaccinul sau experimental impotriva COVID-19 are eficacitate de aproape 95%, conform datelor testelor clinice din faza a treia. Acesta este al doilea vaccin produs de o societate farmaceutica din SUA care prezinta un rezultat incurajator impotriva…

- Compania autohtona DDS Diagnostic a creat și lansat un test imunocromatografic COVID-19 Antigen, care da rezultate precise pentru infectarea cu SARS-CoV-2 in 15 minute. Testul a fost creat de echipa de cercetatori romani de la DDS Diagnostic. Prin probe de tampon nazofaringian se face un test calitativ…

- Romania depașește, vineri, 5.000 de infectari noi de COVID-19 in 24 de ore, fiind raportate 5.028 de cazuri. Pana vineri, pe teritoriul... The post Romania depașește 5.000 de infectari noi de COVID-19. Timișoara a intrat in scenariul roșu appeared first on Renasterea banateana .

- Antibiotice Iasi a castigat o licitatie organizata de CE pentru asigurarea stocurilor necesare pentru al doilea val al pandemiei si va livra, in interval de 12 luni, 2,7 milioane flacoane de AmoxiPlus, unul dintre cele mai utilizate antibiotice in tratamentul infectiilor asociate Covid. „Cred ca fiecare…

- Șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara, Virgil Musta spune ca pacienții cu COVID-19 care nu au un moral prea bun fac o forma severa a bolnii, noteaza ziare.com.In acest context, Virgil Musta le-a recomandat bolnavilor de COVID-19 sa aiba incredere in specialiștii…

- Circa 100.000 de angajati din sectorul HoReCa vor fi concediati pana la finele anului, iar industria va suferi pierderi de trei miliarde de euro, ca urmare a restrictiilor decise de Guvern in contextul pandemiei de Covid-19, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Calin Ile, presedintele Federatiei…