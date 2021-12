Noul film Home Alone: Merită văzut "Singur acasă 6" de Crăciun? Se apropie Craciunul așa ca în mod oficial în România s-a deschis sezonul de vizionat Singur acasa. Mai mult, dupa o așteptare de 24 de ani (sau 9, depinde pe cine întrebi) avem oficial un nou film Home Alone. Însa merita cel mai nou Singur acasa, al șaselea dupa unele socoteli, vazut? Uite o recenzie fara menajamente pentru ultimul titlu al francizei, denumit oficial Home Sweet Home Alone.



Pentru început, unele clarificari: Vorbim de Singur acasa 6, denumirea sub care a fost lansat în România, sau de un al patrulea Home Alone, așa cum îl…

Sursa articol: hotnews.ro

