Au aparut dovezi de necontestat ale faptului ca noul coronavorus a fost produs in laborator. Iar americanii au si ei o parte de vina, desi ii acuzau intruna pe chinezi. Documente facute publice recent ofera detalii despre cercetarile finanțate de SUA asupra mai multor tipuri de coronavirusuri la Institutul de Virologie din Wuhan, China. O […] The post Noul coronavirus, produs in laborator! Iata cele mai proaspete dovezi, de necontestat! first appeared on Ziarul National .