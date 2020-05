Noul coronavirus creşte riscurile sanitare asociate episoadelor de caniculă (OMM) Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM) a avertizat marti ca pandemia de COVID-19 creste riscurile sanitare asociate episoadelor de canicula, in contextul in care noi recorduri de caldura sunt asteptate sa fie stabilite in emisfera nordica in vara acestui an, informeaza AFP.



Aceasta agentie specializata din cadrul ONU a indemnat guvernele lumii sa elaboreze planuri concrete pentru a garanta siguranta oamenilor pe durata valurilor de caldura, protejandu-i in acelasi timp de noul coronavirus.



De exemplu, racorirea oamenilor intr-un spatiu public inchis cu ajutorul aparatelor…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

