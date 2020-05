Noul coronavirus a provocat mai mult de 140.000 de decese in Europa

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 230.000 de oameni in intreaga lume, dintre care aproape 90% in Europa si Statele Unite, de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, joi la 19:00 GMT. Un numar total de 230.309 de decese au fost inregistrate la…

- Peste 21.000 de persoane au murit din cauza noului coronavirus in Anglia si Tara Galilor, arata date publicate marti de Biroul National brtianic de Statistica (ONS) - un bilant care include decese in afara mediului spitalicesc si care face din regat a doua cea mai indoliata tara din Europa, dupa Italia,…

- Pandemia cauzata de noul coronavirus a ucis peste 125.000 de oameni in Europa, dintre care trei sferturi in Italia, Franta, Spania si Regatul Unit, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, luni, la 16:15. GMT.Citește și: Alexandru Rafila: Mai avem 4-5 zile! Vom vedea atunci…

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 140.000 de oameni in intreaga lume, dintre care aproape doua treimi in Europa, de la aparitia sa in China in decembrie, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, joi, la ora 18:00 GMT. In total, 140.902 decese au fost inregistrate la nivel mondial…

- Pandemia de coronavirus a ucis mai mult de 40.000 de persoane in Europa, dintre care trei sferturi in Italia, Spania si Franta. Cu un total de 40.768 de morti (pentru 574.525 de cazuri), Europa este continentul cel mai afectat de pandemia de Covid-19. Cu 14.681, respectiv 10.935 de decese, Italia si…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca, marti dimineata, a fost inregistrat al optulea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus din tara noastra. Este vorba despre un barbat de 70 ani, care era internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova. Acesta a fost confirmat pozitiv…

- Circa 2.000 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus si 100 de decese provocate de Covid-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Spania, cea mai afectata tara din Europa dupa Italia, au declarat autoritatile duminica, citate de AFP. Conform celui mai recent bilant, in Spania…

- Comisia Europeana este pregatita sa ia in considerare masuri de compensare a companiilor afectate de epidemia de coronavirus (Covid-19) si, de asemenea, este foarte probabil sa acorde un sprijin suplimentar Italiei, transmite Reuters. "Comisia Europeana este aici pentru a discuta posibilele…