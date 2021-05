Stiri pe aceeasi tema

- Florin Gardoș (32 de ani), stoperul celor de la Academica Clinceni, a rabufnit dupa remiza cu FCSB, 2-2, meci contand pentru runda #7 a play-off-ului din Liga 1. Fost campion cu FCSB, Gardoș nu a evoluat luni, in partida de la Giurgiu, dar se declara extrem de deranjat de suspiciunile lansate in spațiul…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a avut o noua reacție dura la adresa Academicii Clinceni, echipa care luni seara i-a pus o piedica serioasa in drumul spre titlu (2-2). Pentru inceput, intr-un dialog cu Gazeta Sporturilor, latifundiarul a scos in evidența faptul ca Academica Clinceni ar fi in continuare…

- FCSB s-a incurcat cu Academica Clinceni, 2-2, in play-off-ul Ligii 1 și ramane in continuare pe locul 2, dupa CFR Cluj. Intr-un dialog cu Gazeta Sporturilor, Gigi Becali a comentat partida cu Academica Clinceni și a acuzat faptul ca echipei sale i s-a anulat un gol valabil, la reluarea lui Oaida din…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat, în cursul zilei de luni, stadionul pe care FCSB (liderul ierarhiei) va juca în play-off-ul Ligii 1 meciurile considerate pe teren propriu. Astfel, conform LPF gruparea bucureșteana va juca pe Stadionul Marin Anastasovici, din Giurgiu, partidele…

- Derbiul etapei a 29-a din Liga 1, FCSB – Universitatea Craiova, s-a incheiat nedecis, 0-0, cu toate ca ambele formatii au irosit multe ocazii clare de gol. A fost un joc foarte disputat, cu Stiinta la comanda in, bine organizata, dar ineficienta. Alb-albastrii au inceput precaut meciul de la Giurgiu…

- Misiunea FC Viitorul de a se califica in play off este una dificila, mai ales dupa egalul cu Academica Clinceni. Antrenorul Mircea Rednic a mentionat ca impresia lui e ca, dupa meciul cu Dinamo, elevii sai au intrat pe varfuri pe teren si prea increzatori. Echipa constanteana mai are de jucat cinci…

- Gigi Becali, patronul FCSB, susține ca nu vrea ca echipa lui sa fie arbitrata de Istvan Kovacs, pe care-l acuza ca greșește intenționat impotriva echipei sale. și nici de Catalin Popa. Finanțatorul roș-albaștrilor spune ca FCSB va care Federației Romane de Fotbal ca cei doi arbitri sa nu mai fie delegați…