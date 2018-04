Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa cele 14 cartiere existente la acest moment in Barlad, in scurt timp, va aparea „Alexandru cel Bun”. Acesta va fi amplasat deasupra Cimitirului „Eternitatea”, acolo unde urmeaza sa fie atribuite terenuri pentru construirea a 260 de locuințe. In cadrul celei mai recente conferințe de presa organizate…

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” gazduiește joi, 22 februarie, incepand cu ora 17.30, un nou curs de puericultura. Cursul este gratuit și se adreseaza barbaților, proaspeți sau viitori tatici, și are in vedere familiarizarea acestora cu metodele și mijloacele ...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6534 lei/euro, in scadere cu 0,06% fata de nivelul atins vineri, in linie cu tendinta regionala.Vineri, euro a crescut la 4,6561, dupa ce a scazut joi la 4,6533 lei. Luni, leul s-a apreciat in raport cu euro,…

- Ieri, 6 februarie 2018, politistii din cadrul Politiei Orasului Cugir l-au identificat pe M.R., de 21 de ani, din Cugir, ca persoana banuita de comiterea unui furt de autoturism, fapte semnalata in ziua de 04.02.2018. Se are ca, in cursul noptii din data de 03/04.02.2018, tanarul a intrat prin efracție…

- Cursul euro a scazut de la 4,6582 la 4,6551 lei, pe fondul unei tendințe de apreciere a monedelor la nivel regional. Tranzacțiile s-au realizat între 4,649 și 4,658 lei iar cotațiile de la ora 14:00 erau de 4,654 – 4,657 lei. Media dolarului american a urcat de la 3,7442…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 30 ianuarie 2018.Dolarul australian AUD 3,0287 Leva bulgareasca BGN 2,3762Dolarul canadian CAD 3,0365Francul elvetian CHF 4,0104Coroana ceha CZK 0,1836Coroana daneza DKK 0,6244Lira…

- Moneda nationala a continuat si in aceasta saptamana sa se deprecieze in fata principalelor valute. Cursul de 4,6679 lei pentru un euro, afisat de Banca Nationala marti, reprezinta un nou minim istoric pentru moneda autohtona, care a scazut si in raport cu dolarul american, cotat la 3,8116 lei, dar…

- In cursul zilei de ieri, politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare au identificat si retinut pentru 24 de ore un tanar din municipiu, banuit ca in cursul lunii noiembrie a patruns in doua apartamente, de unde a sustras bani si bunuri, cauzand un prejudiciu de aproximativ 3 800 de lei.…