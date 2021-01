Stiri pe aceeasi tema

- O coaliție de ONG-uri propune un plan urgent pentru a opri pescuitul excesiv și solicita interzicerea imediata a plaselor de pescuit in zonele marine protejate ale Uniunii Europene, dupa eșecul statelor membre de a apara marile, scrie The Guardian . Interdicția plaselor de pescuit face parte dintr-un…

- Negocierile dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie privind relatiile post-Brexit au avansat si este posibil sa se ajunga la un acord, afirma surse oficiale de la Bruxelles si Londra. Statele din cadrul Uniunii Europene se pregatesc de aplicarea unui potential acord cu Marea Britanie incepand…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca „este imperativ sa ne asiguram ca efectele schimbarilor climatice nu devin mai accentuate si nu se multiplica pana la a afecta dramatic viata si sanatatea noastra”, intr-un mesaj transmis cu ocazia aniversarii a cinci ani de la incheierea Acordului de la Paris privind…

- Reglementarile bugetare ale Uniunii Europene trebuie sa fie mai compatibile cu asteptatul nivel ridicat al datoriei suverane, din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), a declarat duminica Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Încheierea fara niciun acord a tranzitiei post-Brexit ar avea un impact negativ pe termen lung asupra economiei Marii Britanii, efectele fiind mult mai grave decât cele ale crizei pandemiei, a avertizat luni Andrew Bailey, guvernatorul Bancii Angliei, potrivit Reuters."Cred ca efectele…

- Rata somajului s-a mentinut in septembrie la 8,3% in zona euro si la 7,5% in Uniunea Europeana, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In luna septembrie, in randul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, cele mai scazute rate ale somajului s-au inregistrat…

- Trotinetele și alte vehicule rutiere lente, antrenate de un motor incorporat care ating o viteza maxima de 25 de kilometri pe ora, ar urma sa fie inmatriculate și inregistrate la Registrul Auto Roman - potrivit unui proiect legislativ adoptat astazi de catre deputați, potrivit romania-actualitati.ro.Citește…

- Franta a lansat un apel catre liderii tarilor membre ale Uniunii Europene sa adopte masuri impotriva Turciei, dupa ce presedintele turc Tayyip Erdogan l-a atacat dur pe omologul sau francez Emmanuel Macron, punandu-i la indoiala "sanatatea mintala" si i-a chemat pe turci sa boicoteze produsele frantuzesti,…