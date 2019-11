Noul Arnold! Fiul actorului calca pe urmele tatalui sau! Iata ce muschi are!

Stiri pe aceeasi tema

- Talentul e ca uleiul; iese intotdeauna la suprafața. Chiar și atunci cand ceilalți iți spun ca e nepotrivit, ca nu cadreaza cu uniforma pe care o porți, e bine sa-ți urmezi visul! Un tanar militar din Buzau, pasionat de poezie și de muzica, a lansat de curand o melodie despre care prietenii spun ca…

- Anghel Damian (28 de ani), actor si scenaristul serialului „Vlad“, de la Pro TV, are o relatie cu actrita si regizoarea Lia Bugnar (50 de ani), care in prezent este concurenta in show-ul „Asia Express“, difuzat de Antena 1.

- Fostul mogul Sorin Ovidiu Vintu susține vineri, pe Facebook, ca daca Iohannis va caștiga alegerile din 24 noiembrie, „in Romania vom avea o republica prezidențiala informala, dar perfect funcționala, adica toata puterea statului va fi in mana unui singur om”, avand in vedere ca PNL a ajuns la guvernare.…

- Sportivii de la CS Farul Constanta demonstreaza, in fiecare saptamana, ca au stofa de campioni. Ultima performanta ii apartine gimnastei Sabrina Alexia Maneca Voinea, fiica fostei mari campioane Camelia Voinea. Sabrina Voinea a participat impreuna cu echipa Romaniei la Cupa Elvetiei Under 13, acolo…

- Joseph Baena, fiul actorului Arnold Schwarzenegger, si-a serbat in weekend-ul trecut implinirea varstei de 22 de ani. Baiatul facut cu menajera seamana din ce in ce mai mult cu tatal lui, noteaza click.ro. Fiul lui Schwarzenegger, Joseph, a fost nascut de menajera familiei lui, Mildred Baena (58 de…

- Actrita Teatrului Nottara din Bucuresti, Catrinel Dumitrescu, i-a adus un omagiu profesorului sau, actorul Octavian Cotescu (14 februarie 1931, Dorohoi - 22 august 1985, Bucuresti), in cadrul unei conferinte sustinute marti, in cea de-a cincea zi a Festivalului National de Comedie, aflat in desfasurare…

- Se reaprinde focul intre Calin si Petre Geambasu? Zilele trecute, Calin Geambasu a anuntat ca tatal lui a accidentat cu masina un copil de 5 ani. Acum, artistul a continuat atacul, si nu oricum. Si-a amintit ca de multi, multi ani, nici macar nu si-a sunat nepotul.

- Filosoful spaniol George Santayana a spus ca „Cei care nu isi amintesc trecutul sunt condamnati sa il retraiasca”. Deciziile politice recente ale lui Calin Popescu Tariceanu, in preajma alegerilor prezidențiale, au cateva puncte in comun cu mutarile din 2014 in urma carora Crin Antonescu a ieșit…