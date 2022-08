Noul ambasador desemnat al Statului Israel in Romania, Reuven Azar, a sosit deja la Bucuresti, potrivit unui comunicat de presa al misiunii diplomatice. Diplomat de cariera, Reuven Azar a detinut pana de curand functia de director al grupului de lucru Israel-SUA-China din cadrul Ministerului israelian de Externe. Pana in septembrie 2021, Azar a fost consilier adjunct pentru securitate nationala si politica externa in cadrul Consiliului National de Securitate Nationala, dar, in acelasi timp, a fost consilier de politica externa al prim-ministrului Israelului. In perioada 2014-2018, Reuven Azar…