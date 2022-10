Decizia Washingtonului de a trimite mai mult ajutor militar Ucrainei reprezinta o amenințare la adresa intereselor Moscovei și crește riscul unei ciocniri militare intre Rusia și Occident, a declarat Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei in Statele Unite ale Americii, transmite Reuters. „Percepem acest lucru ca pe o amenințare imediata la adresa intereselor strategice ale țarii noastre”, […] The post Noul ajutor militar trimis Ucrainei de catre SUA, o „amenințare imediata la adresa Rusiei” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .