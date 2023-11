Stiri pe aceeasi tema

- Noul guvern conservator din Noua Zeelanda a anunțat ca va renunța la politica ambițioasa implementata de guvernul anterior, al Jacindei Ardern, de interzicere a consumului de tutun pentru toți cei nascuți dupa 2008, pentru a-și putea finanța reducerile de taxe promise in campanie, relateaza BBC.

- Lege promulgata: Alocatia de stat este indexata anual cu rata medie a inflatiei Alocatia de stat este indexata anual cu rata medie a inflatiei. Legea care aproba Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care cuantumul alocatiei de stat este indexat anual, din oficiu, cu rata medie a inflatiei, a fost…

- Unul dintre principalele obiective ale organizațiilor internaționale de sanatate este ca, pana in 2030, sa reduca numarul fumatorilor pana la 5%. Multe țari progresiste precum Suedia, Noua Zeelanda și Marea Britanie au obținut rezultate impresionante, apropiindu-se semnificativ de acest scop. Despre…

- Viceprimarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat ca ia in calcul propunerea unui referendum in ceea ce privește o potențiala interzicere serviciilor de inchiriere a trotinetelor electrice in București, pe modelul urmat de autoritațile...

- Pe modelul din Noua Zeelanda, premierul britanic vrea sa scape tinerii de un viciu. Rishi Sunak ia in calcul sa ridice in fiecare an, cu un an, varsta la care tigarile pot fi cumparate legal. Daca face acest lucru pana in 2026, adolescentii care au acum 15 ani si cei care vin dupa nu vor putea sa cumpere…

- Departamentul pentru Conservarea Naturii (DOC) din Noua Zeelanda s-a declarat "socat si ingrozit" in urma unei serii de incidente in care animale protejate prin lege au fost decapitate, informeaza luni, 11 septembrie, agenția germana de presa DPA, potrivit Agerpres.Intr-unul dintre incidente, produs…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat vineri ca interzicerea scolii in trei schimburi se aplica incepand cu anul scolar 2025-2026 si a facut apel catre toate primariile ca, impreuna cu inspectoratele scolare sa gaseasca o solutie, iar familiile elevilor sa accepte solutiile care presupun consortii…

- Imagini din satelit publicate de Maxar Technologies de la baza aeriana Engels, din vestul Rusiei, arata doua bombardiere strategice Tu-95 acoperite cu anvelope pe partea superioara, relateaza CNN. Experții spun ca ar putea fi vorba despre o incercare a Rusiei de a-și proteja aeronavele de atacurile…