Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de luni, in Elveția vor fi din nou posibile organizarile de evenimente cu public, activitațile sportive și culturale, iar restaurantele iși vor putea redeschide terasele. Anunțul a fost facut de Consiliu Federal intr-un comunicat de presa, iar intenția e de a ajuta economia celor mai afectate…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca este de parere ca Guvernul nu trebuie sa ramâna „încremenit”, ci sa adapteze „din mers” masurile de prevenire a infectarii cu COVID-19, în funcție de eficiența și de sfatul specialiștilor.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat miercuri hotararea prin care se propune prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. CNSU a decis ca circulația in afara locuinței sa fie interzisa dupa ora 22, iar cazarea in pensiunile și hotelurile de la munte sa fie limitata la 70%…

- Mierea este unul dintre cele mai vechi remedii naturale din lume. Grecii, romanii și vechii egipteni foloseau mierea in scop terapeutic și cosmetic, iar proprietațile antibacteriene, antivirale și antioxidante specifice acestui produs apicol sunt recunoscute pana in ziua de astazi. Deși sunt nu mai…

- Guvernul a alocat 1 miliard de lei pentru despagubirea HoReCa, iar ministrul Economiei, Claudiu Nassui, a anuntat sambata ca a fost aprobata in Guvern o ordonanta "mult asteptata" de industria HoReCa, privind modul in care se va face plata, astfel ca masurile compensatorii nu se vor mai acorda pe principiul…

- Guvernul decide astazi exact cat si de la cine ia bani in 2021. Si tot astazi vom sti exact care sunt masurile de austeritate. Cele mai vehiculate in acest moment sunt plafonarea pensiilor si eliminarea unor sporuri si reduceri pentru studenti. In sedinta de guvern de miercuri trebuie aprobate mai multe…

- „Noi vom sustine eliminarea tuturor pensiilor speciale, fara nicio deosebire. Alta varianta nu vom sustine”, a declarat Kelemen Hunor. Intrebat daca sustine varianta USR referitoare la eliminarea pensiilor speciale ale demnitarilor, deputatul UDMR a aratat ca nu exista un acord in coalitie pe aceasta…

- Noua Zeelanda a avut, spun experții OMS, una dintre cele mai agresive reacții in fața COVID-19, deși – sau, poate, tocmai din acest motiv – țara este departe de a avea un sistem de sanatate pus la punct in fața unei pandemii. In timp ce alte țari au mers pe varianta introducerii de restricții pentru…