- Razvan Cherecheș, șeful departamentului de sanatate publica, din cadrul UBB Cluj, spune ca un raport de specialitate din Marea Britanie arata ca noua tulpina de coronavirus este cu pana la 50% mai contagioasa.

- Catalin Apostolescu, purtatorul de cuvant al Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, a confirmat in exclusivitate pentru Puterea.ro ca a fost depistat primul caz de imbolnavire cu noua tulpina de coronavirus. Este vorba despre o femeie in varsta de 27 de ani din Giurgiu. Tanara…

- Razvan Cherecheș, cercetator și profesor de sanatate publica Universitatea Babes-Bolyai din Cluj, unde conduce Departamentul de Sanatate Publica, a spus ca nu se știe daca noua tulpina COVID-19 care a speriat Europa este prezenta in Romania. Aceasta noua tulpina este cu 70% mai contagioasa decat cea…

- Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica se va intruni astazi in ședința pentru a emite o hotarare privind restricțiile de calatorie din și in Marea Britanie. Decizia vine dupa ce a fost depistata o noua tulpina a virusului in Marea Britanie.

- Supermarketurile sunt locurile in care britanicii ar putea sa se infecteaza cel mai ușor cu coronavirus, arata datele publicate de Direcția de Sanatate Publica din Marea Britanie, potrivit Sky News.

- Timisoara se asteapta intrarea in scenariul rosu, intrucat rata de infectare se apropie de 3 la mia de locuitori. Mai exact, rata de infectare in Timisoara era, marti, de 2,79 la mia de locuitori, potrivit Prefecturii Timis citat de Agerpres. De asemenea, Inspectoratul Scolar Timis a anuntat,…

- In contextul pandemiei de COVID-19, situația spitalelor din București pare sa fie scapata de sub control. Dupa ce ieri, Romania a inregistrat 4.016 cazuri, Direcția de Sanatate Publica a trimis o solicitare urgenta catre toate spitalele din București. Acestea au primit recomandari pentru organizarea…