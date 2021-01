Noua tulpina COVID din Marea Britanie, care este mai contagioasa decat cea clasica, a fost depistata pentru prima data in octombrie, pe baza unui eșantion colectat in septembrie in Anglia. De atunci, aceasta varianta a devenit cea dominanta in Londra și in sud-estul Marii Britanii. Vineri, pe 8 ianuarie, oficialii romani au anunțat ca tulpina a fost depistata și in Romania. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Apariția noilor tulpini COVID, mai contagioase, din Marea Britanie și din Africa de Sud, a dat batai de cap autoritaților care se grabesc acum sa duca la bun sfarșit…